Форвард «Нефтехимика» Галимов — о матче с «Авангардом»: «Игра была равной, но в овертайме они сыграли хитрее»

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов рассказал, как команда готовилась

к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2 ОТ)

«Обратили внимание на большинство. У них одна из лучших бригад по реализации 5 на 4. Также был фокус на первый период, потому что они очень хорошо играют в начале. Ну и посмотрели, как играют в прессинг, в давление, как откатываются.

Все понимают в команде, что даже одно очко может позволить нам выйти плей-офф. Игра была равной. Я считаю, что в овертайме они сыграли хитрее и сняли вратаря. Такие мастера в большинстве они разыгрывают, забивают. Но ничего страшного, работаем дальше, едем домой» , — приводит Metaratings.ru слова Галимова.

«Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 65 встречах. 20 февраля команда сыграет против «Сочи». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.