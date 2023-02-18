Форвард «Нефтехимика» Галимов — о матче с «Авангардом»: «Игра была равной, но в овертайме они сыграли хитрее»
Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов рассказал, как команда готовилась
к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2 ОТ)
«Обратили внимание на большинство. У них одна из лучших бригад по реализации 5 на 4. Также был фокус на первый период, потому что они очень хорошо играют в начале. Ну и посмотрели, как играют в прессинг, в давление, как откатываются.
Все понимают в команде, что даже одно очко может позволить нам выйти плей-офф. Игра была равной. Я считаю, что в овертайме они сыграли хитрее и сняли вратаря. Такие мастера в большинстве они разыгрывают, забивают. Но ничего страшного, работаем дальше, едем домой» , — приводит Metaratings.ru слова Галимова.
«Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 65 встречах. 20 февраля команда сыграет против «Сочи». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
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|65
|32
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|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
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|9
|Амур
|65
|29
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|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
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|64
|26
|38
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|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 4
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|13:00
|
Спартак – Северсталь
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|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -