Нападающий московского «Динамо» Джиошвили назвал игроков, которых считает примером
Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили после поражения от «Сибири» (3:4 Б) в разговоре с корреспондентом «СЭ» Алексеем Мальковым назвал игроков, которых считает примером.
— Вы силовой нападающий, есть какие-то свои личные примеры, на кого бы вы хотели быть похожим в плане именно игры?
— Достаточно таких игроков, кто работает, бьется — да вообще все бьются. Неважно, большой или маленький. Стаал, Джейми Бенн очень нравились.
В текущем сезоне 26-летний Джиошвили провел 19 матчей за «Динамо», в которых набрал 9 (5+4) очков. До этого нападающий провел лишь 7 игр в КХЛ и не отметился результативными действиями.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|17
|8
|9
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|9
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
Результаты / календарь
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17.10
18.10
19.10
20.10
|15.10
|13:00
|
Динамо М – Сибирь
|3 : 4 Б
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|3 : 4 Б
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|5 : 1
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 0
|15.10
|15:30
|
Металлург – Торпедо
|2 : 1
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|3 : 2
|15.10
|18:00
|
Витязь – СКА
|- : -
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