Гильермо Абаскаль посетил хоккейный матч «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил матч хоккейных команд «Спартак» и ЦСКА.

Компанию ему составил технический координатор «Спартака» Артем Ребров.

Фанаты «Спартака» на хоккейном дерби с ЦСКА вручили клубный свитер Абаскалю и заодно поприветствовали пришедшего на матч экс-футболиста команды Реброва.