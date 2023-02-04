Луговяк: «Главное для «Северстали» в паузе — отдохнуть эмоционально и физически»
Защитник «Северстали» Семен Луговяк после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, как команда проведет паузу в играх.
«Как проведем паузу? Главное, нужно отдохнуть эмоционально и физически. Поспать, куда-то сходить — в кино, например — разгрузиться немножко. В трех матчах с такими соперниками мы много эмоций отдали, нужно постараться как можно быстрее восполнить их», — цитирует пресс-служба лиги Луговяка.
«Локомотив» располагается на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками. «Северсталь» идет на 7-й строчке, набрав 62 очка.
Следующий матч «Северсталь» проведет 7 февраля. На своем льду команда сыграет против «Куньлуня». Начало встречи в 19.00 по московскому времени
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