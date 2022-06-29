Защитник Дронов получил два предложения от клубов НХЛ

Как стало известно «СЭ», защитник Григорий Дронов не собирается подписывать новый контракт с «Магниткой» и получил два предложения о контракте от клубов НХЛ.

Дронов — воспитанник челябинского хоккея. В составе «Магнитки» он выступает с 2016 года.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний россиянин сыграл за «Металлург» 24 матча и набрал 14 (5+9) очков.