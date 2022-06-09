Лямся возглавит молодежную сборную Финляндии

Бывший главный тренер «Салават Юлаева» Томи Лямся возглавит молодежную сборную Финляндии.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), 42-летний финн подписал двухлетний контракт с Финской федерацией хоккея (ФФХ).

На молодежном чемпионате мира 2022 года главным тренером финской сборной останется Антти Пеннанен.

Напомним, что Лямся последние пять сезонов работал в уфимском клубе.

В прошедшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» под его руководством занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы победили «Сибирь» (4-1), а во втором уступили «Трактору» (2-4).