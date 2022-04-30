Сергей Федоров с первой попытки выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22.

Главный тренер московского клуба Сергей Федоров впервые выиграл плей-офф КХЛ.

Напомним, что Сергей Федоров проводил первый сезон в качестве главного тренера красно-синих.

Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала, но в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).