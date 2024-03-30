Форвард «Магнитки» Силантьев: «Победы придают сил»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев подвел итоги шестого матча и серии четвертьфинала Кубка Гагарина против «Спартака» (3:0, 4-2).
— Хороший матч, боевой, дисциплинированный, удалений мало было. Обе команды играли хорошо. Мы реализовали свои моменты, хорошо сыграли в обороне.
— В прошлом матче не играли, сегодня вышли и сделали две важные передачи.
— Было тяжеловато после болезни, хорошо, что выиграли, это придает сил. Идем дальше.
— Как оцените первый гол в плане взаимодействия? Там было задумано?
— Там мне диагональ отдали, я принял шайбу, Ромка [Канцеров] пролезал, открылся, мне осталось только отдать, там уже он попал.
— После пятого матча были какие-то сомнения, неуверенность в том, что дальше пройдете?
— Сомнений естественно не было, мы идем своей дорогой к своей цели. Будем работать дальше, надо свои моменты реализовывать.
— «Металлург» достаточно молодая команда, удивительно ли, что вы вышли по сути в финал Востока?
— Да у нас в принципе хороший сплав опыта и молодости. Мы все знаем, что нам нужно делать, какая у нас общая цель. За счет командной работы будем добиваться ее.
— Как сейчас по ощущениям? Много ли сил отнял у вас «Спартак»?
— Тяжелые были игры, да. Победы придают сил, будем двигаться дальше. Баллоны придадут сил. (Смеется.)
— Сыграете с «Автомобилистом», что можете сказать про соперника? Не удивительно, что они так высоко?
— Хорошая команда, дисциплинированная очень, они забили свои моменты в серии со СКА. Сейчас уже ничего не удивляет, все равные команды. Будем отталкиваться от своей игры.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|30.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|0 : 2
|30.03
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|0 : 3