Нападающий «Локомотива» Каюмов заявил о желании играть в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о желании выступать в НХЛ.

«Как и у любого игрока, есть мечта попробовать себя когда-нибудь в НХЛ. И у меня она есть тоже. Будем думать, как сложится», — сказал Каюмов сайту НХЛ.

В текущем сезоне Каюмов провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча и набрал 19 (10+9) очков.

На Олимпиаде в Пекине Каюмов стал серебряным призером в составе сборной России. Он принял участие в четырех матчах в рамках турнира и не отметился результативными действиями.

Форвард является проспектом «Чикаго», который владеет правами на россиянина в НХЛ.