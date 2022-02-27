В рижском «Динамо» не исключили возвращения в КХЛ в будущем

Рижское «Динамо» может вернуться в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

«Можно ли говорить, что клуб не вернется в КХЛ? Такого нельзя говорить, потому что мы следим за ситуацией, если все вернется на свои места, конечно, будем рассматривать вопрос о дальнейшем развитии спорта, в том числе хоккея в Латвии, — цитирует ТАСС Савицкиса. — Ведь КХЛ очень помогла развитию хоккея в Латвии. Что касается нашего решения, было обсуждение, все высказались, приняли такое совместное решение».

В воскресенье «Динамо» объявило о том, что покинуло состав участников КХЛ. Решение было связано с ситуацией на Украине.