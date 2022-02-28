Восемь хоккеистов «Йокерита» расторгли контракты с финским клубом

«Йокерит» расторг контракты с восемью хоккеистами клуба по обоюдному согласию сторон.

«Контракты Марко Анттилы, Ханнеса Бьернинена, Хенри Иконена, Юлиуса Юнттилы, Томми Кивисте, Калле Коссилы, Отто Лескинена и Давида Скленички были расторгнуты по взаимному согласию», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Ранее «Йокерит» принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина-2022. КХЛ присудила финской команде поражения в серии первого раунда плей-офф против «Спартака».

В турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» занял второе место, набрав 64 очка в 47 играх.