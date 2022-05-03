Нападающий Ли стал игроком «Автомобилиста»

Нападающий Олег Ли перешел в «Автомобилист». Контракт с ним подписан на 2 года, сообщает сайт «Авто».

31-летний игрок выступал за «Сибирь» в двух последних сезонах.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 19 (6+13) очков в 43 играх, в 4 матчах плей-офф добавил 1 (0+1) балл.