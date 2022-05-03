Защитник Мартынов продолжит карьеру в «Динамо»

«Динамо» подписало контракт с защитником Егором Мартыновым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

«Еще одно укрепление линии обороны — подписание Егора Мартынова. Габаритный, техничный хоккеист, который набирает достаточно много очков. Егор обладает хорошим броском, а также немало шайб ловит на себя. Может сыграть, как в большинстве, так и в меньшинстве. Универсальный хоккеист», — заявил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

В сезоне-2021/22 31-летний игрок выступал за «Торпедо».

Он провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (2+8) очков при полезности «+12» и среднем времени на льду 17:35.