«Когда они пересекают границу, то сразу начинают выдумывать». Плющев отреагировал на слова Валльмарка

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего нападающего ЦСКА Лукаса Валльмарка о нежелании оставаться в КХЛ.

«Это даже не позиция. Все течет по одному сценарию. Когда здесь им платят деньги, у них все хорошо. Но когда они пересекают границу, то они сразу начинают придумывать и выдумывать. Так было у нас и с тренерами. Я здесь ничему не удивляюсь. Они отрабатывают то, что им сказали делать там. Это они и делают», — сказал Плющев «СЭ».

26-летний хоккеист подписал контракт с ЦСКА летом 2021 года, в регулярном чемпионате КХЛ он провел 31 матч и записал на свой счет 19 (8+11) баллов. В плей-офф он успел провести две встречи, где не отметился результативными действиями.