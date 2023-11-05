Нападающий ЦСКА Абрамов — о поражении от «Лады»: «Знали, что будет нелегко»
Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4).
— Тяжело что-то говорить. Пропустили ненужные голы, в третьем пытались догнать, но не получилось.
— В третьем периоде с вашей стороны посыпались шайбы. Это связано с тем, что «Лада» расслабилась или же вы включились в игру?
— Выходили после второго периода уже догонять, поэтому и результат такой. А так все работали и старались, немного не хватило.
— Стоит отметить вашу игру сегодня, видно было, что бились до последнего. Можно ли что-то выделить позитивного?
— Сложно, конечно, сегодня выделить что-то, но все-таки я думаю третий период у нас получился неплохим. Третий период играли именно так, как умеем.
— Как надо играть с такими командами, как «Лада»?
— Все настраивались, тем более они идут высоко по турнирной таблице. Знали, что будет не легко.
— Чего не хватило? Может быть сказалась усталость после дерби со «Спартаком»?
— Да я думаю усталость здесь ни при чем. Идет сезон, еще впереди много игр, поэтому на усталость точно не нужно скидывать. Все-таки думаю, что нужно лучше в начале играть, не пропускать такие шайбы.
— Как будете настраиваться на следующий матч во вторник?
— Вся команда и я будем настраиваться на победу.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|4
|Локомотив
|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|7
|СКА
|25
|13
|12
|26
|8
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|9
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
|5.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|3 : 4
|5.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -