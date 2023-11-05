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Сегодня, 16:25

Нападающий ЦСКА Абрамов — о поражении от «Лады»: «Знали, что будет нелегко»

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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4).

— Тяжело что-то говорить. Пропустили ненужные голы, в третьем пытались догнать, но не получилось.

— В третьем периоде с вашей стороны посыпались шайбы. Это связано с тем, что «Лада» расслабилась или же вы включились в игру?

— Выходили после второго периода уже догонять, поэтому и результат такой. А так все работали и старались, немного не хватило.

— Стоит отметить вашу игру сегодня, видно было, что бились до последнего. Можно ли что-то выделить позитивного?

— Сложно, конечно, сегодня выделить что-то, но все-таки я думаю третий период у нас получился неплохим. Третий период играли именно так, как умеем.

— Как надо играть с такими командами, как «Лада»?

— Все настраивались, тем более они идут высоко по турнирной таблице. Знали, что будет не легко.

— Чего не хватило? Может быть сказалась усталость после дерби со «Спартаком»?

— Да я думаю усталость здесь ни при чем. Идет сезон, еще впереди много игр, поэтому на усталость точно не нужно скидывать. Все-таки думаю, что нужно лучше в начале играть, не пропускать такие шайбы.

— Как будете настраиваться на следующий матч во вторник?

— Вся команда и я будем настраиваться на победу.

(Анна Бирюкова)

Виталий Абрамов
КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
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