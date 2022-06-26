Нападающий Иванюженков перейдет в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий Артем Иванюженков перейдет в «Сочи».

Прошлый сезон 24-летний форвард провел в «Витязе», сыграв 28 матчей без набранных очков.

Иванюженков дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17. За карьеру в Континентальной хоккейной лиге он выступал только за «Витязь», в составе которого провел в общей сложности 69 матчей и набрал 2 (1+1) очка.