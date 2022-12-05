Тамбиев: «Какая разница, 0:1 проигрывать или 0:2. Рисковали»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).
«Равный матч. Соперник наказал нас за ошибку, за неправильную смену. Расстраиваться нет времени, послезавтра следующий матч. Сейчас разберем игру, подготовимся к следующему матчу, это главное.
Почему решили так рано снять вратаря? Какая разница, 0:1 проигрывать или 0:2. Рисковали. По сценарию третьего периода мы владели инициативой, хотели «5 на 4» или «6 на 4» распоряжаться шайбой на синей линии. В принципе все по делу было. Надо было встать и реализовать численное преимущество «6 на 4», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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Адмирал – Амур
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|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
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