Тамбиев: «Какая разница, 0:1 проигрывать или 0:2. Рисковали»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«Равный матч. Соперник наказал нас за ошибку, за неправильную смену. Расстраиваться нет времени, послезавтра следующий матч. Сейчас разберем игру, подготовимся к следующему матчу, это главное.

Почему решили так рано снять вратаря? Какая разница, 0:1 проигрывать или 0:2. Рисковали. По сценарию третьего периода мы владели инициативой, хотели «5 на 4» или «6 на 4» распоряжаться шайбой на синей линии. В принципе все по делу было. Надо было встать и реализовать численное преимущество «6 на 4», — приводит слова тренера сайт КХЛ.