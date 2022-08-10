Юртайкин рассказал о тренировочных сборах ЦСКА

Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин рассказал о тренировочных сборах московского клуба. 25-летний хоккеист ответил на вопрос о том, как не устать на сборах от рутины.

«Не устать, наверное, не получится, потому что сборы для того и даны, чтобы много работать, набирать объем для сезона, — приводит слова Юртайкина официальный сайт армейцев. — В принципе был большой перерыв, можно сказать, что давно не тренировались вместе, друг с другом не виделись. Рутины нет, идет рабочий процесс, все позитивно».

Нападающий рассказал, как красно-синие вносят разнообразие в тренировки.

«Всегда интересно поиграть в баскетбол, в футбол, разнообразить наши будни. Кто лучше всех играет в футбол и баскетбол? Вот Матвей Гуськов стоит сзади, хорошо играет в футбол. Все ребята неплохие, но, наверное, можно выделить Костю Окулова — футболист. А в баскетбол — доктор Дмитрий Кондрашин хорош», — сказал он.

Юртайкин играет в ЦСКА с 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах в Континентальной хоккейной лиге.