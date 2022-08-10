Юртайкин рассказал о тренировочных сборах ЦСКА
Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин рассказал о тренировочных сборах московского клуба. 25-летний хоккеист ответил на вопрос о том, как не устать на сборах от рутины.
«Не устать, наверное, не получится, потому что сборы для того и даны, чтобы много работать, набирать объем для сезона, — приводит слова Юртайкина официальный сайт армейцев. — В принципе был большой перерыв, можно сказать, что давно не тренировались вместе, друг с другом не виделись. Рутины нет, идет рабочий процесс, все позитивно».
Нападающий рассказал, как красно-синие вносят разнообразие в тренировки.
«Всегда интересно поиграть в баскетбол, в футбол, разнообразить наши будни. Кто лучше всех играет в футбол и баскетбол? Вот Матвей Гуськов стоит сзади, хорошо играет в футбол. Все ребята неплохие, но, наверное, можно выделить Костю Окулова — футболист. А в баскетбол — доктор Дмитрий Кондрашин хорош», — сказал он.
Юртайкин играет в ЦСКА с 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах в Континентальной хоккейной лиге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
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|2
|Динамо Мн
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|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
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|0
|0
|9
|Спартак
|0
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|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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