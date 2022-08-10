Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Хартикайнен подписал контракт с «Женевой-Серветт»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен подписал контракт со швейцарским клубом «Женева-Серветт».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

В прошедшем сезоне 32-летний нападающий провел 42 матча за уфимский клуб, забил 13 шайб и отдал 12 результативных передач. В марте «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с финским форвардом.

В швейцарском клубе Хартикайнен воссоединится с форвардом Линусом Умарком, с которым на протяжении пяти сезонов играл за «Салават Юлаев».