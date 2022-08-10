Форвард сборной Чехии Яшкин объяснил, почему решил вернуться в КХЛ
Хоккеист русского происхождения Дмитрий Яшкин, выступающий за Чехию, назвал причины, по которым он не смог снова заиграть в НХЛ.
— Почему вы так долго ждали варианта в НХЛ, упустив из-за этого хороший вариант с «Ак Барсом»?
— Если бы прошло еще месяца полтора, то что-нибудь адекватное с НХЛ могло получиться. Но я в этой ситуации устал ждать. К тому же весь год провел в Америке и хотел вернуться домой. Я заранее установил дедлайн для принятия решения и не хотел тянуть дальше.
— Задача любой ценой остаться в НХЛ перед вами не стояла?
— «Любой ценой» я уже там поиграл несколько лет до этого и через многое прошел.
— В России «Аризона» воспринимается как вечный аутсайдер — как по игре, так и по профессионализму самой организации. Стоило ли ехать именно туда?
— Сложно рассуждать о том, была ли это ошибка. Сейчас ничего не вернуть. Не случись со мной травма, все могло бы сложиться по-другому. В остальном у меня в клубе дела складывались абсолютно нормально.
В прошлом сезоне Яшкин принял участие в 12 матчах «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.
До перехода в «Аризону» 29-летний нападающий выступал с 2019 по 2021 год за московское «Динамо». После сезона-2021/22 форвард вернулся в Россию и подписал контракт со СКА.
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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