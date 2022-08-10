Форвард сборной Чехии Яшкин объяснил, почему решил вернуться в КХЛ

Хоккеист русского происхождения Дмитрий Яшкин, выступающий за Чехию, назвал причины, по которым он не смог снова заиграть в НХЛ.

— Почему вы так долго ждали варианта в НХЛ, упустив из-за этого хороший вариант с «Ак Барсом»?

— Если бы прошло еще месяца полтора, то что-нибудь адекватное с НХЛ могло получиться. Но я в этой ситуации устал ждать. К тому же весь год провел в Америке и хотел вернуться домой. Я заранее установил дедлайн для принятия решения и не хотел тянуть дальше.

— Задача любой ценой остаться в НХЛ перед вами не стояла?

— «Любой ценой» я уже там поиграл несколько лет до этого и через многое прошел.

— В России «Аризона» воспринимается как вечный аутсайдер — как по игре, так и по профессионализму самой организации. Стоило ли ехать именно туда?

— Сложно рассуждать о том, была ли это ошибка. Сейчас ничего не вернуть. Не случись со мной травма, все могло бы сложиться по-другому. В остальном у меня в клубе дела складывались абсолютно нормально.

В прошлом сезоне Яшкин принял участие в 12 матчах «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.

До перехода в «Аризону» 29-летний нападающий выступал с 2019 по 2021 год за московское «Динамо». После сезона-2021/22 форвард вернулся в Россию и подписал контракт со СКА.