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Нападающий «Барыса» Шестаков переведен в список травмированных

18:56
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В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с командой «Куньлунь Ред Стар» получил повреждение нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков. После прохождения медицинского обследования хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды, сообщает сайт «Барыса».

В текущем сезоне Шестаков сыграл 34 матча, в которых заработал 8 (4+4) баллов за результативность.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-arkadij-shestakov-perevedyon-v-spisok-travmirovannyh/

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Иван Шитик все материалы автора
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