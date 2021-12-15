Нападающий «Барыса» Шестаков переведен в список травмированных

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с командой «Куньлунь Ред Стар» получил повреждение нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков. После прохождения медицинского обследования хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды, сообщает сайт «Барыса».

В текущем сезоне Шестаков сыграл 34 матча, в которых заработал 8 (4+4) баллов за результативность.