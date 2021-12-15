Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил Алексей Кривченков

18:50
Теги:

В тренерский штаб «Автомобилиста» вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков.

Он прекрасно знаком главному тренеру команды Николаю Заварухину по совместной работе в «Сибири», где также был одним из ассистентов главного тренера. В ближайшее время Кривченков приступит к работе с новой командой.

Тренерская карьера специалиста стартовала в 2011 году, когда он стал работать ассистентом главного тренера команды МХЛ «Сибирские снайперы». В «Снайперах» он проработал с небольшим перерывом до 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб «Сибири», в котором и трудился на протяжении предыдущих трех сезонов.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6797/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
0
Реклама