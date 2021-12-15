Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил Алексей Кривченков

В тренерский штаб «Автомобилиста» вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков.

Он прекрасно знаком главному тренеру команды Николаю Заварухину по совместной работе в «Сибири», где также был одним из ассистентов главного тренера. В ближайшее время Кривченков приступит к работе с новой командой.

Тренерская карьера специалиста стартовала в 2011 году, когда он стал работать ассистентом главного тренера команды МХЛ «Сибирские снайперы». В «Снайперах» он проработал с небольшим перерывом до 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб «Сибири», в котором и трудился на протяжении предыдущих трех сезонов.