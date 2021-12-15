Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил Алексей Кривченков
18:50
В тренерский штаб «Автомобилиста» вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков.
Он прекрасно знаком главному тренеру команды Николаю Заварухину по совместной работе в «Сибири», где также был одним из ассистентов главного тренера. В ближайшее время Кривченков приступит к работе с новой командой.
Тренерская карьера специалиста стартовала в 2011 году, когда он стал работать ассистентом главного тренера команды МХЛ «Сибирские снайперы». В «Снайперах» он проработал с небольшим перерывом до 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб «Сибири», в котором и трудился на протяжении предыдущих трех сезонов.
Дополнительная информация:
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю