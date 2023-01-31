Гендир «Трактора» заявил, что Бурдасов может вернуться в строй в течение двух недель

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что нападющий челябинского клуба Антон Бурдасов может вернуться в строй в течение двух недель.

«Антон может вернуться в течение двух недель», — приводит слова Савина ТАСС.

25 января в матче против «Авангарда» (4:2) Бурдасов получил травму. В 46 матчах текущего сезона он набрал по системе «гол+пас» 42 очка (19+23).

«Трактор» занимает 11 место в Восточной Конференции КХЛ, набрав 54 очка в 57 матчах.