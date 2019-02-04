Нападающий "Авангарда" о падении Моуринью: "Времени не было посмеяться даже"

Форвард "Авангарда" Денис Зернов подвел итоги матча против СКА (2:0). Перед началом игры символическое вбрасывание произвел знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью. После вбрасывания он поскользнулся и упал на льду.

- Вы бросали низом в расчете на добивание Широкова, когда он открывал счет?

- Забить хотел. Под блин. Удачно отскочила шайба. Широков и забил.

- Роман Ротенберг сказал, что Жозе для СКА нефартовый. А для "Авангарда"?

- Одна игра ничего не значит. Пусть на вторую приходит. Там и посмотрим. Но вообще - молодец, что пришел поболеть. Тренировку посмотрел. Но никак не участвовал. Просто смотрел, пофотографировались с ним. Проморолик сняли.

- Как отнеслись к моменту с падением?

- Каким падением?

- Моуриньо же упал после символического вбрасывания.

- А-а. Да никак. Времени не было посмеяться даже. Сконцентрированы были на игре. Я вот только сейчас вспомнил. (Игорь Еронко)