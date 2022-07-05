Нападающий Андрей Алексеев вернулся в «Ак Барс»

«Ак Барс» подписал двусторонний контракт сроком на один год с нападающим Андреем Алексеевым, сообщает сайт КХЛ.

33-летний Алексеев является воспитанником «Ак Барса». В КХЛ помимо казанского он выступал за «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».

В минувшем сезоне на счету хоккеиста 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».