«Амур» подписал контракт с латвийским вратарем Калниньшем

«Амур» подписал контракт с латвийским вратарем Янисом Калниньшем.

30-летний хоккеист дебютировал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2016/17. Также в течение трех лет (2018-2021) выступал в финском «Йокерит».

Минувший сезон вратарь завершал в финской «Таппаре» из СМ-Лиги, где за два матча отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,53.

Всего в КХЛ Калниньш провел 199 матчей, одержал 95 побед при 15 «сухих» играх, сделал 5 результативных передач, отразил 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2,29.