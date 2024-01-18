Нападающий «Ак Барса» Дыняк сломал стекло во время празднования гола

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк сломал стекло на домашней арене, когда праздновал гол в ворота «Лады» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

26-летний россиянин открыл счет во втором периоде. Празднуя гол, Дыняк с разбега влетел плечом в стекло, которое в результате разбилось.