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Сегодня, 20:55

Нападающий «Ак Барса» Дыняк сломал стекло во время празднования гола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк сломал стекло на домашней арене, когда праздновал гол в ворота «Лады» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

26-летний россиянин открыл счет во втором периоде. Празднуя гол, Дыняк с разбега влетел плечом в стекло, которое в результате разбилось.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
Никита Дыняк
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 53 28 25 62
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Нефтехимик 53 21 32 51
9 Сибирь 53 21 32 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 51 19 32 44
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 54 17 37 40
11 Сочи 52 15 37 36
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23.01
18.01 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 4
18.01 19:00
Ак Барс – Лада
 5 : 1
18.01 19:00
Торпедо – Витязь
 1 : 2
18.01 19:30
Динамо М – Нефтехимик
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