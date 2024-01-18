Спортивный директор «Лады» Якубов: «Еще летом говорили, что хотим пошуметь»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о текущих результатах команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

На данный момент тольяттинская команда с 63 очками в 53 матчах занимает пятое место в турнирной таблице «Востока».

«Событие ожидаемое. Не очень этому удивлен. Команда работала, предсезонка получилась очень хорошая. Собрались амбициозные ребята, всем есть что доказывать. Как и мне — самому себе. Мы еще летом говорили, что хотим пошуметь», — цитирует Якубова Metaratings.ru.

Для «Лады» нынешний сезон стал первым после возвращения в лигу.