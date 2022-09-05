Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 23:10

Кагарлицкий: «Немного уровняли звенья, привели к балансу, команда заиграла немного иначе»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошее предчувствие было перед матчем, видел с утра, что команда «кипела». Была уверенность, что сегодня мы не отпустим победу. Даже при счете 0:1 никакого чувства безысходности не возникло. Команда перезагрузилась и жила весь матч.

— Первая тройка претерпела несколько перестановок. Что было не так?

— Звенья немного перетряхнули, у кого-то из ребят сегодня лучше получалось. Немного уровняли звенья, привели к балансу, команда заиграла немного иначе. Тренерский штаб видел, что что-то не получается, надо было встряхнуть команду — сработало.

— Показалось, что хит Плотникова на Радулове взбесил Александра, а потом он всю команду завел на скамейке.

— Момент силового приема я не видел, но Саня дает энергетики. Кричит, ругается на всех, на себя. Это скорее позитивный момент.

— После матча с «Динамо» действительно было очень серьезное собрание?

— Первая игра была отвратительной. Мы пересмотрели ее, проанализировали. Да, собрание было, нужно было что-то менять, так как игра вышла совершенно невыразительная. Мы были сами на себя не похожи.

— Как разбудить Вадима Шипачева?

— Все будет хорошо. Он четыре года отыграл в «Динамо», а тут смена обстановки. Нужно одно очко набрать, и у него все пойдет, и нужно помочь ему. Просто где-то не везет, сегодня он мне отличный пас отдал, а я попал в перекладину.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22318
Дмитрий Кагарлицкий
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радулов — о силовом приеме Плотникова: «Это хороший хит, без обид»

Буцаев: «Нас беспокоит не то, что Шикин отразил 74 броска за два матча, а то, что мы дали столько раз бросить»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 2 2 0 4
2 Витязь 2 2 0 4
3 Спартак 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 ЦСКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 2 2 0 4
7 Локомотив 2 1 1 2
8 Северсталь 2 1 1 2
9 Куньлунь 2 1 1 2
10 Торпедо 1 0 1 0
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 1 1 2
3 Адмирал 2 1 1 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сибирь 2 1 1 2
6 Металлург 2 1 1 2
7 Сал. Юлаев 2 0 2 1
8 Барыс 2 0 2 1
9 Нефтехимик 2 0 2 1
10 Авангард 2 0 2 0
11 Трактор 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 17:00
Металлург – Северсталь
 - : -
6.09 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Сибирь
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – Амур
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости