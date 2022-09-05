Кагарлицкий: «Немного уровняли звенья, привели к балансу, команда заиграла немного иначе»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошее предчувствие было перед матчем, видел с утра, что команда «кипела». Была уверенность, что сегодня мы не отпустим победу. Даже при счете 0:1 никакого чувства безысходности не возникло. Команда перезагрузилась и жила весь матч.

— Первая тройка претерпела несколько перестановок. Что было не так?

— Звенья немного перетряхнули, у кого-то из ребят сегодня лучше получалось. Немного уровняли звенья, привели к балансу, команда заиграла немного иначе. Тренерский штаб видел, что что-то не получается, надо было встряхнуть команду — сработало.

— Показалось, что хит Плотникова на Радулове взбесил Александра, а потом он всю команду завел на скамейке.

— Момент силового приема я не видел, но Саня дает энергетики. Кричит, ругается на всех, на себя. Это скорее позитивный момент.

— После матча с «Динамо» действительно было очень серьезное собрание?

— Первая игра была отвратительной. Мы пересмотрели ее, проанализировали. Да, собрание было, нужно было что-то менять, так как игра вышла совершенно невыразительная. Мы были сами на себя не похожи.

— Как разбудить Вадима Шипачева?

— Все будет хорошо. Он четыре года отыграл в «Динамо», а тут смена обстановки. Нужно одно очко набрать, и у него все пойдет, и нужно помочь ему. Просто где-то не везет, сегодня он мне отличный пас отдал, а я попал в перекладину.