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5 сентября, 23:05

Радулов — о силовом приеме Плотникова: «Это хороший хит, без обид»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал победу над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не хотелось проигрывать — мы плохо провели первый матч с «Динамо». Вчера было собрание, все понимали, что ЦСКА — сильная команда, действующий чемпион, на ходу, уже два матча выиграли. А мы неудачно начали сезон, сами виноваты в этом.

— Вам поменяли звеном в середине матча, как это повлияло на вас?

— В целом все нормально, просто иногда какие-то моменты не получаются, думаю, тренеры сделали правильно. Сработало, команде помогло выиграть, это самое главное.

— Силовой прием от Сергея Плотникова вас как будто тоже разозлил.

— Да нет, это абсолютно нормально в хоккее. Я видел, что он идет на меня, но другого выбора не было, я должен был принимать удар, чтобы сохранять шайбу — у нас было большинство, шайба медленно шла по борту. Он здорово сыграл, это хороший хит, без обид.

— Насколько для вас особенный момент, что первую шайбу за «Ак Барс» вы забросили именно ЦСКА?

— Да не особо. Забивать всегда приятно, кого не спроси, все так ответят. Но нам важна была победа сегодня, потому что с «Динамо» мы сыграли неудачно, мягко говоря, даже плохо. Хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, правильно играли в обороне, и это принесло успех, — цитирует Радулова сайт казанцев.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22319
Александр Радулов
Сергей Плотников
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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