Радулов — о силовом приеме Плотникова: «Это хороший хит, без обид»
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал победу над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Не хотелось проигрывать — мы плохо провели первый матч с «Динамо». Вчера было собрание, все понимали, что ЦСКА — сильная команда, действующий чемпион, на ходу, уже два матча выиграли. А мы неудачно начали сезон, сами виноваты в этом.
— Вам поменяли звеном в середине матча, как это повлияло на вас?
— В целом все нормально, просто иногда какие-то моменты не получаются, думаю, тренеры сделали правильно. Сработало, команде помогло выиграть, это самое главное.
— Силовой прием от Сергея Плотникова вас как будто тоже разозлил.
— Да нет, это абсолютно нормально в хоккее. Я видел, что он идет на меня, но другого выбора не было, я должен был принимать удар, чтобы сохранять шайбу — у нас было большинство, шайба медленно шла по борту. Он здорово сыграл, это хороший хит, без обид.
— Насколько для вас особенный момент, что первую шайбу за «Ак Барс» вы забросили именно ЦСКА?
— Да не особо. Забивать всегда приятно, кого не спроси, все так ответят. Но нам важна была победа сегодня, потому что с «Динамо» мы сыграли неудачно, мягко говоря, даже плохо. Хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, правильно играли в обороне, и это принесло успех, — цитирует Радулова сайт казанцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|2
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|3
|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -