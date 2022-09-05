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5 сентября, 23:16

Буцаев: «Нас беспокоит не то, что Шикин отразил 74 броска за два матча, а то, что мы дали столько раз бросить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Хочу поздравить ребят и болельщиков с тяжелой победой. Наверное, сегодня был тот матч, когда игра была не очень, но есть результат. Получили преимущество в две шайбы, немного стали заниматься не тем после третьего гола. Отсюда — проблемы, которые пришлось самим исправлять, может быть, чуть большими усилиями, чем требовалось. Стали принимать неправильные решения, терять шайбу в ненужных ситуациях, много потерь в средней зоне и зоне обороны, перестали держать шайбу и угрожать воротам. После второго периода пришлось объяснить ребятам, что нужно делать, чтобы не было такой опасности у наших ворот, как во втором периоде.

Шикин? Нас беспокоит не то, что он отразил 74 броска за два матча, а то, что мы дали столько раз бросить соперникам. По Уилсону видно, что парень с опытом, но первый матч тяжело — новая лига, команда, партнеры. Он сыграл полезно для команды, уверен, что с каждой игрой он будет действовать лучше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/05/501800.html
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
Вячеслав Буцаев
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