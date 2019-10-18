На матче «Автомобилиста» эвакуировали трибуны из-за подозрительного предмета
20:00
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Авангард» (0:2). Во время первого периода матча с омским «Авангардом» на одной из трибун обнаружили подозрительный предмет. Часть болельщиков пришлось эвакуировать, сообщает e1.ru.
На место приехала полиция и саперы. Бесхозным предметом оказался пакет. Его проверили, а затем болельщиков запустили обратно на трибуны.
Матч смогли продолжить практически вовремя, пакет проверили во время перерыва.
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