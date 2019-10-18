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На матче «Автомобилиста» эвакуировали трибуны из-за подозрительного предмета

20:00
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Авангард» (0:2). Во время первого периода матча с омским «Авангардом» на одной из трибун обнаружили подозрительный предмет. Часть болельщиков пришлось эвакуировать, сообщает e1.ru.

На место приехала полиция и саперы. Бесхозным предметом оказался пакет. Его проверили, а затем болельщиков запустили обратно на трибуны.

Матч смогли продолжить практически вовремя, пакет проверили во время перерыва.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66276277.html?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=e1

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