На матче «Автомобилиста» эвакуировали трибуны из-за подозрительного предмета

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Авангард» (0:2). Во время первого периода матча с омским «Авангардом» на одной из трибун обнаружили подозрительный предмет. Часть болельщиков пришлось эвакуировать, сообщает e1.ru.

На место приехала полиция и саперы. Бесхозным предметом оказался пакет. Его проверили, а затем болельщиков запустили обратно на трибуны.

Матч смогли продолжить практически вовремя, пакет проверили во время перерыва.

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