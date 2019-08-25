«На этот раз никто из своих не пострадал». Силовой прием Миронова против Талалуева

Защитник «Динамо» Андрей Миронов применил зрелищный силовой прием против нападающего «Спартака» Ильи Талалуева по ходу матча команд в рамках Кубка Мэра Москвы (4:1). Хоккеист выложил видео эпизода в Instagram.

«На этот раз никто из своих не пострадал», — подписал пост Миронов.

Отметим, что Миронов уже применял подобный силовой прием против форварда «Витязя» Святослава Гребенщикова, однако в том моменте повреждение получил защитник «Динамо» Кирилл Лямин.