Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

— Мы ожидали от соперника быстрого хоккея, — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ. — После поражения в Екатеринбурге приехала мобильная команда, готовая сражаться за победу. Мы выглядели моментами очень неплохо, но концовка... Это, как некоторые говорили, «Барыс» в своем репертуаре. Нельзя так играть. Особенно в конце матча, ведя в две шайбы — надо упрощать игру.

Как Никита Михайлис набрал такую форму? Работал; в парке бегал, а когда закончился карантин — ходил в тренажерный зал. Готовился к сезону. А то, что гол забил — ну он и в прошлом году «Динамо», если вы помните, практически такой же гол забил. Шлифует свое мастерство.