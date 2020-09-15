Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4ОТ).

— Хороший матч, в Новосибирске всегда игры веселые, — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ. — Мы не сыграли в тот хоккей, в который должны. Несмотря на то, что мы вели в счете, не действовали так, как хотели. Даже при счете 3:0 трудно перестроиться. Тем не менее, одно очко взяли и не будем расстраиваться. Знаем, в каком мы состоянии и над чем надо работать. У нас новый коллектив, который вместе играет совсем недолго. Возможно, сегодня были нелогичные голы, но это хоккей, мы сегодня взяли очень важное очко.

Ошениекс хороший парень. У нас есть молодые хоккеисты, хотя и не так много. Он, Забусов, они играют в основе. Эти ребята очень хорошие, мы готовы терпеть их какие-то ошибки. Они работают, они не безразличны, будем развивать их. Да, у них будут ошибки, они не играли с мужиками, но мы будем с ними жить и работать, будем доверять. Финансовые возможности для приобретений у нас еще есть. Я благодарен ребятам, что они за адекватные деньги приезжают в Ригу и мы можем создать команду, которая будет за что-то бороться. Геннадий Столяров и Евгений Грачев придадут нам больше мощи. С приобретениями не будем торопиться, будем приглашать точечно, конкретных людей.

Как удалось наиграть большинство? Сегодня оно было безобразным, не сработало. Мы наигрываем, у нас есть ребята, которые могут двигать шайбу. Мы приглашали некоторых парней именно под большинство.