«Мы готовимся с эфиопами в беге соревноваться?» Жесткое мнение олимпийского чемпиона о смерти хоккеиста после кросса

Новичок «Магнитки» Николай Прохоркин поделился мнением о трагедии с игроком «Южного Урала» Павлом Крутием, который скончался во время предсезонного кросса.

— Вы сами когда-то поиграли в ВХЛ. Недавно во время предсезонного кросса скончался игрок «Южного Урала» Павел Крутий. На этом уровне есть какая-то медицинская система?

— Ее вообще нет, если судить по тому времени, когда я играл — пять лет назад в Воронеже. Делюсь тем, через что сам прошел. Тогда люди три месяца там без зарплаты сидели. У них даже разогревочной мази не было. Приходилось все покупать самим. Если воспаление или что-то еще, то ребята сами себе ставили уколы. А что мог сделать доктор, если ему самому не на что таблетки купить? Он объяснял игрокам, что им нужно. Купите сами. Только у них самих тоже нет денег. А что касается Крутия, то ведь это уже не первый такой случай на сборах. Я еще помню, когда была команда «Рысь». Там на сборе умер парень.

— В 2008 году, его звали Игорь Антосик.

— Несколько лет назад в Ангарске произошел трагический случай. Сейчас, когда пришла эра Instagram, говорят только об одном. Получается, о тех ребятах уже позабыли? Попереживали и все. Андрей Назаров сказал очень грамотную вещь. Необходимо провести переквалификацию докторов и тренеров. Ведь реально в ВХЛ есть специалисты, дающие жесткие сборы. Это турнир пониже уровнем, там не все игроки суперпрофессионалы, который держат себя в форме даже после отпуска. Даже в КХЛ встречаются такие хоккеисты. Нужны тщательные медобследования. А не просто сдал кровь или покрутил велосипед, поехали дальше, все нормально.

— Вас в Магнитогорске пока не заставляли бегать кроссы?

— У нас их все отменили. Здесь было очень жарко — температура доходила до 37-39 градусов. И эта ситуация с Крутием еще. Но мы бы и так не бегали, у нас в клубе очень хороший тренер по физподготовке, который специализируется на взрывных упражнениях. Построили волейбольную площадку с песком прямо на территории, привязываешь себя к другому человеку и бегаешь. Очень интересная работа. А для какой разминки надо бегать кроссы по десять километров?! У людей уже коленей нет, спины тоже нет. Куда столько бегать людям под сто килограммов весом? Если в Магнитогорске температура была под 37, то в Орске, который тут не очень далеко, точно не 25, как говорили. Даже здоровый человек может не выдержать. Мы разве готовимся, чтобы с эфиопами и кенийцами соревноваться в беге? (Михаил Зислис, Алена Гребенькова)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.