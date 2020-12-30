Московское «Динамо» забросило 5 шайб «Витязю»

«Динамо» из Москвы победило «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ — 5:1. Бело-голубые поднялись на третье место в таблице «Запада», «Витязь» идет девятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Чайковски — 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 22:39 — 0:1. Шипачев — 15 (бол.), 33:44 — 0:2. Ефремов — 6 (Муранов, А.С. Алексеев), 38:06 — 0:3. Тарасов — 14 (Шипов, Игумнов), 44:44 — 0:4. Хиетанен — 4 (бол., Ефремов, Е.А. Зайцев), 46:49 — 0:5. Даугавиньш — 12 (Дэнфорт, Пыленков), 54:48 — 1:5.

Вратари: Ежов — Еременко.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 29 (11+7+11) — 46 (13+18+15).

Судьи: Раводин, Ромасько.

30 декабря. Подольск. ЛД «Витязь». 1000 зрителей.