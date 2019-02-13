Московское "Динамо" обыграло "Йокерит", Шипачев стал третьим бомбардиром в истории КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Вадим Шипачев набрал 4 (1+3) очка и вышел на третье место по очкам в истории КХЛ - 584. Форвард обошел Александра Радулова (581), впереди - только Данис Зарипов (616) и Сергей Мозякин (845).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы: Леписто - 7 (Регин), 23:50 - 0:1. Волков - 2 (Шипачев, Никулин), 24:27 - 1:1. Панкратов - 1 (Ефремов, Меньшиков), 26:35 - 2:1. Шипачев - 20 (Никулин), 34:07 - 3:1. Индрашис - 15 (Никулин, Шипачев), 44:00 - 4:1. Н. Йенсен - 19 (Кивисте, Мозес), 51:47 - 4:2. Норман - 20, 57:20 - 4:3. Индрашис - 16 (п.в., Шипачев), 58:59 - 5:3.

Вратари: Бочаров - Калныньш (57:02 - 57:20, 58:49 - 58:59).

Штраф: 42 - 27.

Броски: 26 (7+8+11) - 32 (14+10+8).

Судьи: Гофман, Оскирко.

13 февраля. Москва. "ВТБ Арена".