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Сегодня, 16:18

Морозов рассказал, какие ставит цели на посту президента КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о своих личных целях и задачах.

«Сейчас в работе находится новый документ, который направит деятельность КХЛ в ближайшие годы. Я возглавляю работу группы «Спортсмены» и активно участвую в работе двух других направлений. Хочу, чтобы шаги развития, которые мы предложим совету директоров, были максимально выверены, имели под собой обоснованные расчеты. Ставлю задачи по росту спортивной конкуренции, чтобы еще больше клубов начинали сезон с задачей выиграть Кубок Гагарина. Также задачи по росту аудитории КХЛ: больше болельщиков на трибунах, больше зрителей у телеэкранов и больше молодых поклонников нашей игры. Операционные задачи, которые всегда на повестке: развитие чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, календарь КХЛ, специальные проекты лиги, развитие хоккея в регионах присутствия КХЛ и т.д. К примеру, на еженедельном контроле более 40 задач по различным направлениям. Поэтому, если кратко, необходимо продолжать расти по всем направлениям», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

Двукратный чемпион мира Морозов был назначен на пост президента лиги в феврале 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-khl-k-razgovoram-i-kritike-ya-privy-k-kogda-rezul-tat-budet-polozhitel-ny-m-lyudi-otsenyat-e-to/
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