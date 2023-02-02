Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо»
Нападающий Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Новое соглашение форварда с московской командой рассчитано на два года.
В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «Динамо» 52 матча и набрал 24 (14+10) очка.
Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 75 очков за 58 матчей.
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Динамо Мн – Металлург
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