Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо»

Нападающий Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение форварда с московской командой рассчитано на два года.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «Динамо» 52 матча и набрал 24 (14+10) очка.

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 75 очков за 58 матчей.