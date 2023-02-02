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Сегодня, 16:36

Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Максим Джиошвили.
Фото ХК «Динамо»

Нападающий Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение форварда с московской командой рассчитано на два года.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «Динамо» 52 матча и набрал 24 (14+10) очка.

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 75 очков за 58 матчей.

Источник: https://dynamo.ru/news/229942-maksim_djioshvili_prodlil_kontrakt_s____dinamo__
Максим Джиошвили
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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