Морозов назвал рост цен на рынке одним из аргументов сокращения лимита на легионеров
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал изменение лимита на легионеров в лиге.
«Может ли случиться, что теперь в КХЛ цены вырастут не только на легионеров, но и на россиян? Такая обеспокоенность есть. Деньги, которые раньше клуб мог потратить на легионера, теперь будут высвобождены. Клубы в поисках квалифицированного игрока будут конкурировать между собой прежде всего по зарплате, что приведет к росту контракта. Рост цен на рынке игроков был одним из аргументов, почему КХЛ против сокращения лимита на легионеров. Но у нас работает потолок зарплат, и, чтобы собрать боеспособную команду, достаточно иметь двух-трех высокооплачиваемых звезд. Конечно, игроки, которые ведут команду за собой и привлекают болельщиков, заслуживают хорошего заработка. Надеемся, что клубы ответственно подойдут к вопросу. Если и будут повышать контракты, то только зарплаты действительно сильных игроков и молодых/перспективных. Это сделает привлекательнее лигу, в том числе внесет вклад против отъезда в другие турниры», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».
Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч максимум трех легионеров вместо пяти.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|2.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|2.02
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург
|- : -