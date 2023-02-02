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Сегодня, 15:35

Морозов назвал рост цен на рынке одним из аргументов сокращения лимита на легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал изменение лимита на легионеров в лиге.

«Может ли случиться, что теперь в КХЛ цены вырастут не только на легионеров, но и на россиян? Такая обеспокоенность есть. Деньги, которые раньше клуб мог потратить на легионера, теперь будут высвобождены. Клубы в поисках квалифицированного игрока будут конкурировать между собой прежде всего по зарплате, что приведет к росту контракта. Рост цен на рынке игроков был одним из аргументов, почему КХЛ против сокращения лимита на легионеров. Но у нас работает потолок зарплат, и, чтобы собрать боеспособную команду, достаточно иметь двух-трех высокооплачиваемых звезд. Конечно, игроки, которые ведут команду за собой и привлекают болельщиков, заслуживают хорошего заработка. Надеемся, что клубы ответственно подойдут к вопросу. Если и будут повышать контракты, то только зарплаты действительно сильных игроков и молодых/перспективных. Это сделает привлекательнее лигу, в том числе внесет вклад против отъезда в другие турниры», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч максимум трех легионеров вместо пяти.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-khl-rost-tsen-na-ry-nke-by-l-odnim-iz-argumentov-pochemu-liga-protiv-sokrashheniya-limita-na-legionerov/
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