Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о снятии «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно. «Йокерит» в первом раунде должен был встретиться со «Спартаком».