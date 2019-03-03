"Момент игровой, но Даугавиньш получил травму". В КХЛ прокомментировали дисквалификацию Шестеркина

Председатель СДК КХЛ Валерий Каменский прокомментировал "СЭ" решение о дисквалификации вратаря СКА Игоря Шестеркина на одну игру. В третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции со "Спартаком" его подножка привела к травме форварда красно-белых Каспарса Даугавиньша.

– Момент были игровой, но Даугавиньш получил травму, – заявил Каменский. – Комитет большинством голосов решил дать Шестеркину один матч.

В результате удара о борт латвийский форвард был госпитализирован с диагнозом перелом ребер и гемопневмоторакс. (Евгений Белоусов)

Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч