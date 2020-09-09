Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после волевой победы над хабаровским «Амуром» (3:1).

— Много сил мы потратили на преодоление обороны, — отметил Воробьев. — Вратарь у соперника после второго периода ушел, потому что, судя по всему, больше отбивать не мог — сил не было. Ребята молодцы, что работали до конца и дожали соперника. Комплимент надо сказать «Амуру». Ребята ловили все шайбы на себя и вышли сегодня как на войну.

Лишние передачи? Хотели в некоторых моментах разыграть до верного. Нужно больше бросать и идти на пятак. Хотя у соперника пять человек стояли в зоне, и очень сложно было пробиться через кучу ног и коньков.

Чего не хватило в большинстве? Моменты были, но мы хотели завести шайбу. Должны были больше бросать, подставлять и добивать — так, как играл «Амур». (Михаил Скрыль)