Младшему сыну Максима Соколова продлили задержание на 72 часа по делу об убийстве матери

Суд принял решение о продлении задержания младшего сына экс-игрока сборной России Максима Соколова на 72 часа по ходатайству СК РФ, информирует 5-tv.ru.
15-летний подросток – главный подозреваемый в убийстве своей матери и нанесении ран старшему брату.
Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение.
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https://www.5-tv.ru/news/254350/sokolovumladsemu-prodlili-zaderzanie-na72-casa-podelu-obubijstve-materi/
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