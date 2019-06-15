Младшему сыну Максима Соколова продлили задержание на 72 часа по делу об убийстве матери

Суд принял решение о продлении задержания младшего сына экс-игрока сборной России Максима Соколова на 72 часа по ходатайству СК РФ, информирует 5-tv.ru.

15-летний подросток – главный подозреваемый в убийстве своей матери и нанесении ран старшему брату.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение.

"Я мстил за мать". Где правда в деле семьи Соколовых?