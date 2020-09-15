Минское «Динамо» в гостях переиграло «Витязь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал минское «Динамо». Гости одержали победу со счетом 4:2.
Нападающий минчан Брэндон Козун набрал в этом матче 2 (1+1) очка.
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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Голы: Козун — 5 (Воронин, Знахаренко), 5:58 — 0:1. Пыленков — 1 (бол., Даугавиньш, Малыхин), 26:07 — 1:1. Клинкхаммер — 3 (бол., Менелл, Спунер), 29:13 — 1:2. Протас — 2 (Шарангович, Принс), 35:39 — 1:3. Шарангович — 2 (бол., Паре), 39:44 — 1:4. Дэнфорт — 1 (бол., Теденбю), 48:43 — 2:4.
Вратари: Ежов (Кочетков, 40:00, 59:25) — Фурх (38:57 — 39:44).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 38 (8+8+22) — 31 (15+14+2).
Судьи: Ансонс, Гофман.
15 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
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