Минское «Динамо» расторгло контракт с Крыскиным

Минское «Динамо» расторгло соглашение с защитником Никитой Крыскиным, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 25-летним белорусом расторгнуто по соглашению сторон.

В текущем сезоне Крыскин провел 17 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-6». В пассиве защитника также 4 штрафных минуты.