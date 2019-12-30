Минское «Динамо» расторгло контракт с Крыскиным
16:26
Минское «Динамо» расторгло соглашение с защитником Никитой Крыскиным, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 25-летним белорусом расторгнуто по соглашению сторон.
В текущем сезоне Крыскин провел 17 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-6». В пассиве защитника также 4 штрафных минуты.
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/nikita-kryskin-pokidaet-dinamo-minsk/
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