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Минское «Динамо» расторгло контракт с Крыскиным

16:26
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Минское «Динамо» расторгло соглашение с защитником Никитой Крыскиным, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 25-летним белорусом расторгнуто по соглашению сторон.

В текущем сезоне Крыскин провел 17 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-6». В пассиве защитника также 4 штрафных минуты.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/nikita-kryskin-pokidaet-dinamo-minsk/

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