Минское "Динамо" обыграло "Хумо" на Кубке губернатора Нижегородской области

Минское "Динамо" одержало победу над "Хумо"​ (6:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области. В составе белорусской команды дважды отличились Артем Демков и Александр Павлович, по разу – Дмитрий Знахаренко, Илья Литвинов.

Отметим, что ташкентский "Хумо" является новичком ВХЛ,

Хоккей

Товарищеский матч

Кубок губернатора Нижегородской области

"Хумо" (Ташкент) – "Динамо" (Минск) – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Демков – 1 (бол., Денисов, Паре), 4:12 – 0:1. Павлович – 1 (Волков, Еременко), 26:16 – 1:2. Щербина – 1 (Воронин, Валуйский), 34:40 – 2:2. Знахаренко – 1, 37:07 – 2:3. Павлович – 2 (Дерябин), 39:56 – 2:4. Щербина – 2 (бол., Воронин, Валуйский), 50:03 – 3:4. Литвинов – 1 (Денисов), 50:57 – 3:5. Демков – 2 (Достанко, Паре), 51:16 – 3:6.

Вратари: Смирягин – Осипков.

Штраф: 14 – 14.

Судьи: Акузовский, Гамалей.

7 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".