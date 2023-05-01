Минское «Динамо» хочет вернуть Дмитрия Соколова

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» заинтересовано в возвращении нападающего Дмитрия Соколова, который в минувшем сезоне играл в клубе на правах аренды. Сегодня было объявлено о его возвращении в «Авангард».

В прошедшем сезоне на счету Соколова 16 (5+11) очков в 49 матчах регулярки КХЛ. В плей-офф он отметился 3 (2+1) очками в 5 играх.

В апреле нападающему исполнилось 24 года.