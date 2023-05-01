Агент Черных: «Было примерно шесть-семь клубов, которые заинтересованы в Аликине»

Агент Александр Черных в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» высказался о выборе своего клиента Евгения Аликина.

— Чем руководствовался Аликин, когда выбирал «Автомобилист»? Все-таки эта команда не может пройти первый раунд, а интерес к нему был огромный.

— Леонид Вайсфельд в вашем эфире правильно сказал, что это мы работаем на игрока. Бывает так, что игрок ставит мне задачу вразрез той, которую я могу ему рекомендовать. В данный момент это чисто выбор Аликина, было примерно шесть-семь клубов, которые были заинтересованы в нем, условия были приблизительно одинаковые у всех. В Казань Евгений был готов вообще пойти за деньги процентов на тридцать меньше от тех, которые ему предлагали клубы, но в Казани есть три вратаря, поэтому генеральный менеджер сказал, что они Аликина не могут себе позволить. Поэтому он выбрал Екатеринбург.

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 39 матчей, в том числе 5 без пропущенных шайб. Его коэффициент надежности составляет 2,03 при 93,7 процента отраженных бросков.